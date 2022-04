Senado aprova indicação de Juliana Oliveira Domingues para procuradora-chefe do Cade

O plenário do Senado aprovou a indicação da advogada Juliana Domingues para o cargo de procuradora-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A escolha foi encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta semana e entrou no pacote de votações do Senado, após o chefe do Planalto dividir os cargos de agências reguladoras com senadores para destravar as indicações.

Juliana Domingues fazia parte da assessoria do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e agora comandará a Procuradoria-Federal Especializada do Cade (ProCade), responsável por defender o órgão no Poder Judiciário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags