Comissão de Infraestrutura do Senado sabatina indicados para Aneel e ANP

A Comissão de Infraestrutura do Senado realiza nesta quarta-feira, 6, a sabatina de oito indicados para compor a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A rodada de perguntas aos indicados começou no início da tarde desta quarta, após a apresentação dos relatórios e dos escolhidos para as diretorias dos órgãos.

Para a ANP, os indicados são Fernando Wandscheer de Moura, Claudio Jorge Martins de Souza, Daniel Maia Vieira e Symone Christine de Santana Araújo, que é diretora da ANP desde novembro de 2020 e está sendo reconduzida ao cargo.

No caso da Aneel, os escolhidos foram Hélvio Neves Guerra, indicado para ser reconduzido ao cargo na diretoria, onde está desde novembro de 2020, Ricardo Lavorato Tili, Fernando Mosna e Maria de Aragão da Costa.

