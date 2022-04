Com famosos como Rihanna, lista da Forbes destaca 236 novos bilionários em 2022

Os novos bilionários têm origens em 34 países, incluindo o Brasil, representado na lista por 62 empresários e famílias com investimentos dentro e fora do País, sendo que três deles entraram na lista este ano

Após recorde no registro de novos bilionários em 2021, lista dos mais ricos do mundo da Forbes de 2022 apresenta 236 novos bilionários no planeta, 87 a menos do que no ano passado. Neste ano, o destaque são para famosos como a cantora Rihanna, com fortuna estimada em R$ 7,8 bilhões, e o escritor Peter Jackson, criador do universo de Senhor dos Anéis, com R$ 6,9 bilhões.

Os novos bilionários têm origens em 34 países, incluindo o Brasil, representado na lista por 62 empresários e famílias com investimentos dentro e fora do País, sendo que três deles entraram na lista este ano.

Os brasileiros que passaram a integrar a lista dos mais ricos do mundo são Pedro Franceschi, de 25 anos, e Henrique Dubugras, de 26 anos, ambos acumulam fortuna aproximada de US$ 1,5 bilhão cada, cerca de R$ 6,9 bilhões pela cotação atual. Os jovens são detentores de 28% do capital social da fintech Brex.

Além deles, Sasson Dayan e sua família, do banco Daycoval acumularam fortuna de US$ 1,3 bilhão, equivalente a R$ 6 bilhões.

Confira os dez brasileiros mais ricos do mundo

1º - Jorge Paulo Lemann e família: R$ 71,6 bi - 117º no ranking global

2º - Eduardo Saverin: R$ 49,2 bi - 185º global

3º - Marcel Herrmann Telles: R$ 47,8 bi - 192º global

4º - Jorge Moll Filho e família: R$ 45,5 bi - 206º global

5º - Carlos Alberto Sicupira e família: R$ 39,5 bi - 251º global

6º - Irmãos Safra: R$ 35,8 bi - 304º global

7º - Lucia Maggi e família: R$ 32 bi - 350º global

8º - André Esteves: R$ 26,9 bi - 438º global

9º - Alexandre Behring: R$ 23,7 bi - 536º global

10º - Luciano Hang: R$ 22,3 bi - 586º global

Surgimento de novos bilionários no mundo

Em 2022, o país que mais registrou o surgimento de bilionários foi a China, com registro de 62 novos bilionários, entre eles, Chris Xu, de 52 anos e fundador da plataforma varejista de moda Shein, com fortuna estimada em R$ 25 bilhões.

Apesar da liderança, em 2021, a China havia computado 87 bilionários a mais do que neste ano. A queda, conforme a Forbes, está relacionada diretamente a repressão governamental com relação a empresas do setor de tecnologia.

Dando sequência nas maiores reduções na geração de bilionários, a Rússia computou 34 bilionários a menos do que no ano passado. Os impactos da guerra com a Ucrânia são os principais motivos de tal redução.

Apesar do cenário adverso, a Forbes relata ter contabilizado cerca de mil bilionários que aumentaram suas fortunas. Além disso, quatro países registraram o primeiro bilionário em 2022, sendo eles Barbados, Bulgária, Estônia e Uruguai.

No ranking mundial, a liderança permanece com os Estados Unidos que acumulam 735 bilionários, seguidos pela China, com 607 bilionários. A Forbes pontua ainda apenas 33 dos 236 recém-chegados à lista de bilionários deste ano são mulheres, e apenas 11 delas são self-made.

Confira as dez pessoas mais ricas do mundo

1º - Elon Musk: US$ 219 bilhões

2º - Jeff Bezos: US$ 171 bilhões

3º - Bernard Arnault & family: US$ 158 bilhões

4º - Bill Gates: US$ 129 bilhões

5º - Warren Buffett: US$ 118 bilhões

6º - Larry Page: US$ 111 bilhões

7º - Sergey Brin: US$ 107 bilhões

8º - Larry Ellison: US$ 106 bilhões

9º - Steve Ballmer: US$ 91,4 bilhões

10º - Mukesh Ambani: US$ 90,7 bilhões

