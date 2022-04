Casa Branca: liberações de reservas de petróleo buscam mitigar impactos da guerra

Em coletiva à imprensa, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta quarta-feira, 6, que as liberações de reservas estratégicas de petróleo pelos Estados Unidos faz parte de um esforço para mitigar os impactos da guerra na Ucrânia sobre a inflação.

A porta-voz destacou que as reservas liberadas pela Agência Internacional de Energia (AIE) também integram tal esforço e são as maiores da histórias.

Questionada sobre quais as ações para caso o conflito perdure por anos, Psaki afirmou que já foi notificado que o conflito iniciou uma nova fase. "Não quer dizer que as necessidades e as ferramentas serão exatamente as mesmas".

Em relação às sanções impostas a familiares do presidente russo, Vladimir Putin, a secretária disse apenas não saber como o impacto será sentido. Ainda, Psaki afirmou que forças estratégicas americanas preveem que mais ataques russos, como o de Bucha, acontecerão em outros locais .

