Terceira parcela do IPVA 2022 vence dia 11 no Ceará; veja como gerar boleto

Saiba como conseguir desconto no IPVA de 2022 no Ceará e veja calendário de pagamento do imposto e como garantir até 10% de desconto

Vence na próxima segunda-feira, 11 de abril, a terceira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente ao ano de 2022 no Ceará. O POVO explica abaixo como gerar o boleto de forma online, pelo site ou aplicativo, e garantir desconto de até 10% no pagamento do IPVA CE 2022.

Calendário de pagamento do IPVA 2022 no Ceará

Com garantia de 5% de desconto no valor total do imposto, os motoristas cearenses podem ainda escolher parcelar o valor cobrado em até cinco vezes, desde que mantido o mínimo de R$ 100 por parcela. Confira calendário de pagamento do IPVA 2022 no Ceará:

Primeira parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 10 de fevereiro (10/02)

parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 10 de fevereiro (10/02) Segunda parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 10 de março (10/03)

parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 10 de março (10/03) Terceira parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 11 de abril (11/04)

Quarta parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 10 de maio (10/05)

parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 10 de maio (10/05) Quinta parcela do IPVA 2022 - Vencimento dia 10 de junho (10/06)

Como gerar o boleto do IPVA Ceará 2022?

O boleto para pagamento do imposto referente ao ano de 2022 pode ser gerado pelos aplicativos Ceará App e Meu IPVA, disponíveis para celulares com sistemas operacionais iOS e Android, ou ainda diretamente no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz).

Para gerar o boleto, será necessário informar os seguintes dados:

Chassi do veículo

Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam)

Placa

Será possível realizar o pagamento por meio do internet banking, em casas lotéricas e de pontos de pagamento das redes bancárias: Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil (BB), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Santander e Itaú, e casas lotéricas. No Ceará, o IPVA de 2022 também poderá ser pago com com cartão de crédito, desde que sejam vinculados ao Banco do Brasil ou ao Bradesco.

Desconto no IPVA 2020 no Ceará

O pagamento em uma única vez, permitido até o dia 31 de janeiro deste ano, garantiu 10% de desconto sobre o valor total do imposto cobrado. Em outra modalidade de desconto, motoristas cearenses poderiam optar pelo parcelamento em até cinco vezes, com garantia de 5% de desconto e a chance de adicionar até outros 5% de desconto com participação no programa de incentivo fiscal Sua Nota Tem Valor.

As pessoas cadastradas no programa que tenham pontos acumulados entre os meses de julho e novembro de 2021 podem conferir o desconto recebido, que varia entre 2% e 5%, com limite de R$ 1 mil, na opção “Pontuação IPVA” disponível no site ou aplicativo do programa.

A aplicação do desconto referente ao Sua Nota Tem Valor, porém, ocorre de forma automática no ato da geração do boleto de pagamento, conforme a Sefaz.

A previsão da Secretaria é de atingir arrecadação equivalente a R$ 1,45 bilhão com a cobrança do imposto referente a 2,34 milhões de veículos emplacados no Ceará. Deste total, 50% será repassado aos municípios onde os veículos estão licenciados e os outros 50%irão para os cofres do Estado.

Isenção do IPVA 2022 no Ceará

Pelas regras de tributação do IPVA, estão isentos da cobrança do imposto em 2022:

Pessoas com deficiência

Proprietários de máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano e metropolitano ou escolares

Veículos com mais de 15 anos de fabricação

