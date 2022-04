Comissão de Infraestrutura aprova Sandoval de Araújo para diretor-geral da Aneel

A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou nesta terça-feira, 5, a indicação de Sandoval de Araújo Feitosa Neto para exercer o cargo de diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), na vaga decorrente do término do mandato de André Pepitone da Nóbrega. O nome ainda precisa ser aprovado pelo plenário da Casa.

Sandoval, que já é diretor do órgão desde maio de 2018, é concursado na agência como especialista de regulação de serviços públicos. Na Aneel, também exerceu anteriormente os cargos de Superintendente de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade e de Superintendente de Regulação dos Serviços de Transmissão e Assessor da Diretoria.

Questionado na sabatina sobre o principal desafio da Aneel para os próximos anos, Sandoval afirmou que o segmento de energia elétrica já passou por um momento de consolidação, e que, portanto, a modernização é uma das etapas "fundamentais" vividas pelo setor atualmente, sobre a qual a agência estará debruçada nos próximos anos.

"O consumidor tem anseio de gerar a própria eletricidade, ter acesso a bens de consumo cada vez mais modernos. O grande desafio para os próximos anos, e já enfrentado pelo Senado no PLS 232. E tão logo seja aprovado pelo Congresso, teremos grande desafio de abertura do mercado de baixa tensão", afirmou Sandoval.

O diretor da Aneel se referia ao projeto de lei do novo marco do setor elétrico, que, entre outros itens, permite que todos os consumidores escolham o próprio fornecedor de energia.

