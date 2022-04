Bolsonaro se reúne com ministro às 14h enquanto avalia novos nomes para Petrobras

O presidente da República, Jair Bolsonaro, tem reunião marcada para as 14 horas desta terça-feira com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, informa a agenda oficial do chefe do Executivo. O encontro, no gabinete presidencial no Palácio do Planalto, vem no momento em que o governo avalia novos nomes para a presidência da Petrobras e a presidência do conselho da estatal.

Os indicados do Palácio do Planalto para as funções, Adriano Pires e Rodolfo Landim, respectivamente, declinaram do convite e abriram uma crise na sucessão da companhia.

Bolsonaro e Albuquerque já estiveram juntos na segunda-feira no Rio de Janeiro, quando Pires avisou o governo de que havia desistido de ser o novo presidente da Petrobras após a empresa identificar conflitos de interesse entre o comando da estatal e a consultoria do economista na área de petróleo e gás.

Já Landim disse ter recuado da ideia de chefiar o conselho para se dedicar à presidência do Flamengo, cargo que pretendia acumular com a estatal.

O governo corre contra o tempo e tem prazo para indicar nomes para os cargos: a próxima quarta-feira, dia 13 de abril, data da Assembleia Geral Ordinária da empresa que tratará do assunto. É neste momento que são votadas as indicações da União, acionista majoritária, depois da avaliação das aptidões e eventuais restrições para os cargos. Por ser controlador da Petrobras, o governo tem votos suficientes para emplacar suas indicações.

Um dos nomes cotados para assumir a presidência da Petrobras é o do secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade, como revelou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Ele é próximo ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho 'Zero Um' do presidente.

