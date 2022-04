Sindicato do BC diz que terá reunião na terça-feira com Ministério da Economia

O Sindicato Nacional de Funcionários do Banco Central (Sinal) informou que terá reunião com o secretário de Gestão e Desempenho Pessoal do Ministério da Economia, Leonardo Sultani, na terça-feira, 5, às 10h30. Se não houver proposta oficial do governo, o Sinal avisa que a greve da categoria deve ser mantida e intensificada, mas sinalizou disposição à negociação. A paralisação por tempo indeterminado foi iniciada na última sexta-feira, 1º de abril, em busca de reestruturação da carreira e recomposição salarial de 26,3%.

"O movimento trouxe o primeiro resultado: somente com a greve acontecendo é que obtivemos a primeira reunião oficial com o governo", disse, em nota o presidente do Sinal, Fábio Faiad. "Queremos a apresentação de uma proposta oficial por parte do governo. Se não houver proposta oficial, a nossa resposta deve ser a manutenção e a intensificação da greve."

Faiad disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a categoria está disposta a negociar e que pode conversar sobre um reajuste menor do que o pedido em conjunto com outras correções, como o aumento do vale alimentação e diárias. "A ideia é abrir o canal de negociação para achar alternativa, inovação, criatividade no processo. O problema é que o governo não abriu negociação. A primeira reunião vai ser agora."

A greve dos servidores já impacta diversas divulgações importantes do BC, como o Boletim Focus, o fluxo cambial e as estatísticas de setor externo, crédito e fiscais. O órgão cancelou as publicações nos dias que estavam programadas e ainda não indicou novas datas.

Em reunião na última sexta-feira, os sindicatos que representam a categoria e a administração do BC decidiram que o Pix, o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e as mesas de operação seriam considerados serviços essenciais e seriam mantidos em esquema de contingência durante a mobilização. Mas ainda há questões em aberto a serem discutidas em nova reunião nesta segunda-feira, segundo o presidente do Sinal.

"Vai ter briga a semana inteira. Não está fechada, porque colocaram Museu de Valores e atividades burocráticas que não fazem sentido nessa lista de serviços essenciais. Manter serviços essenciais é correto e os servidores têm responsabilidade de fazê-lo. Mas Museu de Valores do BC a essa altura do campeonato soou como provocação desnecessária da diretoria do banco", disse Faiad.

Segundo o Sinal, cerca 725 comissionados abandonaram seus cargos e a expectativa de adesão à greve é de 60% do quadro de pessoal da autarquia. O BC tem 3.500 servidores.

