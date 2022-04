Petrobras: MME ainda não indicou substitutos de Rodolfo Landim e Adriano Pires

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 4, que recebeu dois ofícios do Ministério das Minas e Energia com a confirmação das desistências de Luiz Rodolfo Landim à eleição ao conselho de administração e de Adriano José Pires Rodrigues à eleição à indicação para a presidência da Petrobras. A companhia esclarece que, até o momento, não recebeu informações do Ministério das Minas e Energia acerca das substituições dos indicados.

Tags