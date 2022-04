Diesel S-10 supera R$ 8 em SP e preço médio da gasolina atinge R$ 7,202, diz ANP

O preço do diesel S-10, combustível que pode se tornar obrigatório no Brasil por ser menos poluente, já é encontrado a R$ 8,065 o litro em Pindamonhangaba, no Estado de São Paulo, segundo levantamento semanal de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Na média, o diesel S-10 foi vendido a R$ 6,730 o litro, alta de 0,8% na semana de 27 de março a 2 de abril em relação à semana anterior. O preço mais baixo, segundo a ANP, foi de R$ 4,999 o litro, em Parintins, no Amazonas.

Já o diesel mais poluente também está próximo dos R$ 8 o litro, registrando valor de R$ 7,979 o litro no Distrito Federal e de R$ 5,299 o litro em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Na média, o litro do diesel 500 ficou em R$ 6,593 o litro.

A gasolina ficou estável de uma semana para outra, segundo a ANP, com a média de preço em R$ 7,202 o litro. O maior preço encontrado foi de R$ 8,499 o litro e o menor, de R$ 5,999 o litro.

O gás de cozinha teve leve aumento, de 0,3%, para R$ 113,63 o botijão de 13 quilos, com o maior preço mantido em R$ 160 e o menor, em R$ 88.

