Rodolfo Landim abre mão de indicação para presidência do Conselho da Petrobras

O empresário Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, anunciou no site do clube de futebol que abriu mão do cargo de presidente do conselho de administração da Petrobras, para o qual foi indicado pelo governo Ministério de Minas e Energia (MME).

Em nota publicada neste domingo, Landim se dirige ao torcedor flamenguista e afirma que, "apesar do tamanho e da importância da Petrobras para o nosso país, e da enorme honra para mim em exercer este cargo", resolveu abrir mão da indicação e concentrar-se no Flamengo. O time perdeu ontem o título do campeonato carioca para o Fluminense.

O presidente do clube carioca informou que encaminhou para o ministro Bento Albuquerque um documento em que informa a decisão. Landim havia sido indicado para o cargo em 28 de março, junto com a indicação do economista Adriano Pires para a presidência da estatal.

Após a desistência do empresário, o Ministério de Minas e Energia (MME) afirmou ao Estadão/Broadcast que está avaliando um novo nome para o cargo. De acordo com a Pasta, a indicação será avaliada com a "responsabilidade que a situação requer".

Indicação para a Petrobrás

A indicação de Landim ao cargo havia sido oficializada pela Petrobras em fato relevante divulgado em 5 de março, no qual informava os nomes dos candidatos ao colegiado sugeridos pelo Ministério de Minas e Energia.

Se eleito pelos acionistas em assembleia, o empresário poderia ter grande influência sobre a política de preços dos combustíveis, que tanto desagrada o presidente Jair Bolsonaro. Era esperado que o nome fosse aprovado na Assembleia Geral Ordinária (AGO) marcada para 13 de abril.

