Com desistência de Landim, MME avalia outro nome para Conselho da Petrobras

Após o empresário Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, abrir mão da indicação à presidência do Conselho de Administração da Petrobras, o Ministério de Minas e Energia (MME) afirmou ao Broadcast que está avaliando um novo nome para o cargo. De acordo com a Pasta, a indicação será avaliada com a "responsabilidade que a situação requer".

A desistência foi anunciada neste domingo, 3, no site oficial do clube de futebol. Em nota, Landim afirmou que "apesar do tamanho e da importância da Petrobras para o nosso País, e da enorme honra para mim em exercer este cargo", resolveu abrir mão da indicação e concentrar-se no Flamengo. O time perdeu ontem o título do campeonato carioca para o Fluminense.

O presidente do clube carioca informou que encaminhou para o ministro Bento Albuquerque um documento em que informa a decisão. Landim havia sido indicado para o cargo em 28 de março, junto com a indicação do economista Adriano Pires para a presidência da estatal.

