Gás de cozinha fica 12,24% mais caro em um mês e chega a R$ 130 no Ceará

Produto é vendido com valores entre R$ 95 e R$ 130 no Estado. Faixa de preço do Ceará é a terceira mais cara encontrada no Nordeste.

O preço do botijão de 13kg do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, computa alta de 12,24% em um mês no Ceará. Com alta de preços, o produto, que custava em média R$ 103,96 até o dia 12 de março, está sendo comercializado com valores entre R$ 95 e R$ 130 no Estado. Faixa de preço é a terceira mais cara encontrada no Nordeste.

As informações fazem parte do mais recente levantamento semanal de preços feito pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), divulgado neste sábado, 2 de abril. Pela pesquisa, feita entre os dias 27 de março e 2 de abril em 118 pontos de venda localizados em 10 municípios cearenses, o preço médio do botijão de gás no Ceará é de R$ 116,69.

Preço do Ceará é o terceiro maior entre os nove estados nordestinos e fica atrás apenas do patamar encontrado em no Piauí, com preço médio de R$ 121,54, e no Rio Grande do Norte, onde o produto é vendido em média a R$ 120,14. O menor preço médio encontrado para o produto na região foi de R$ 104,28, no estado da Bahia.

Sobre o assunto Governo orienta Procons a investigar possíveis abusos nos preços de combustíveis

Na 3ª semana consecutiva de queda, preço da gasolina no Ceará varia entre R$ 6,86 e R$ 8

Com preço médio de R$ 5,95 por litro, Ceará tem etanol mais caro do Nordeste

No Ceará, a faixa de preço mais cara entre os municípios pesquisados foi encontrada em Limoeiro do Norte, onde o botijão é vendido em média a R$ 125. Na sequência, Sobral apresenta o segundo valor mais alto para o produto no Ceará, com preço médio de R$ 123. Na Capital, Fortaleza, o preço médio é de R$ 116,91, mas o produto é vendido com valores entre R$ 100 e R$ 129.

Com preço médio de R$ 112, Caucaia apresenta o menor valor médio cobrado pelo botijão de gás do Ceará. Apesar disso, o município vizinho à Fortaleza, apresenta uma variação de até R$ 9,12 entre os pontos de venda do produto. Na cidade da região metropolitana da Capital, o preço varia entre R$ 95 e R$ 130.

Preço do gás de cozinha por estado no Nordeste

Piauí: R$ 121,54

R$ 121,54 Rio Grande do Norte: R$ 120,14

R$ 120,14 Maranhão: R$ 118,18

R$ 118,18 Ceará: R$ 116,69

R$ 116,69 Paraíba: R$ 116,32

R$ 116,32 Alagoas: R$ 109,71

R$ 109,71 Pernambuco: R$ 104,55



R$ 104,55 Bahia: R$ 104,28



R$ 104,28 Sergipe: R$ 106,36



