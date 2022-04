Fertilizantes Heringer define novo diretor presidente e Conselho de Administração

O diretor presidente da Fertilizantes Heringer, Dalton Carlos Heringer, e todos os membros do Conselho de Administração da companhia renunciaram aos cargos, conforme Fato Relevante divulgado na quinta-feira (31).

Segundo o comunicado, no âmbito do fechamento da aquisição da Heringer, em recuperação judicial, pela Eurochem, ocorrido em 28 de março de 2022, e das renúncias recebidas, foram realizadas, também no dia 31 de março, Assembleia Geral Extraordinária, bem como reunião do Conselho de Administração, que aprovaram a nova composição de mencionados órgãos, assim como a eleição de seus novos membros.

O Conselho de Administração da companhia passa a ser composto por 7 (sete)

membros, sendo eles:

Kuzma Marchuk Presidente do Conselho de Administração

Lieven Cooreman Vice-Presidente do Conselho de Administração

Elena Kholmanskikh Membro Efetivo do Conselho de Administração

Olga Plevako Membro Efetivo do Conselho de Administração

Daniil Sergunin Membro Efetivo do Conselho de Administração

Antonio Donizetti Rubbo Membro Independente do Conselho de Administração

Flávio César Maia Luz Membro Independente do Conselho de Administração

Já a diretoria da companhia passa a ser composta por 4 (quatro) membros, sendo eles:

Lieven Cooreman Diretor Presidente

Julio Enrique Varela Gubitosi Diretor Financeiro e de Relações com Investidores,

Diretor Administrativo e Diretor de Controladoria

Ulisses Maestri Diretor Comercial e Diretor Técnico

Alfredo Fardin Diretor de Suprimentos e Logística

Na terça-feira (29), durante teleconferência sobre os resultados do quarto trimestre de 2021 e do ano de 2021, o até então diretor-presidente da Fertilizantes Heringer, Dalton Heringer, informou que a 2ª Vara Cível da Comarca de Paulínia (SP) concedeu no dia 22 de março o pedido de encerramento da Recuperação Judicial (RJ) solicitado pela empresa em 16 de fevereiro deste ano.

A Fertilizantes Heringer teve lucro líquido de R$ 428,6 milhões no quarto trimestre do ano passado. O resultado representa aumento de 835,4% ante os R$ 45,8 milhões registrados em igual período de 2020.

