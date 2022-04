Sindicatos do BC dizem que monitoramento do Pix será mantido em greve

Os sindicatos que representam os servidores do Banco Central afirmaram que o monitoramento do Pix será mantido durante a greve da categoria. Da mesma forma, as mesas de operação e a divulgação da Ptax diária devem ser preservadas. Já as publicações, como o Boletim Focus, o fluxo cambial e as estatísticas de crédito, setor externo e fiscal, devem ter divulgação errática.

Sem sucesso nas negociações com a diretoria do BC e com o governo em defesa da reestruturação de carreira e recomposição salarial de 26,3%, a categoria anunciou greve por tempo indeterminado a partir desta sexta-feira, 1º de abril.

Segundo o presidente da Associação Nacional dos Analistas do Banco Central (ANBCB), Henrique Seganfredo, a construção da lista de serviços essenciais está sendo positiva entre o BC e os servidores. Hoje, deve haver mais reuniões para fechar o acordo final, que deve incluir também um porcentual mínimo de servidores que devem permanecer na ativa.

"Várias atividades essenciais serão mantidas, a ideia nossa não é de forma alguma prejudicar a sociedade", disse Seganfredo. "Por óbvio, atividades essenciais não são projetos e novidades", disse, citando carta da equipe interdepartamental do Pix que indicou que lançamentos, como o débito automático, devem atrasar.

Seganfredo afirmou que a manutenção do monitoramento do Pix foi acordada com a administração do órgão, o que foi confirmado também pelo presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do BC (Sinal), Fábio Faiad. Mas Seganfredo ponderou que o suporte tecnológico pode ser impactado, especialmente fora do horário comercial, pois o regime de plantão está "bem afetado" pelo movimento. "O regime de plantão que suporta a infraestrutura tecnológica do Pix é uma área que nunca foi regulamentada direito pelo BC e, com zero de remuneração aos servidores durante anos, ficou uma pauta muito sensível para resolver."

O presidente da ANBCB afirmou ainda que a divulgação da taxa Ptax diária deve ser mantida, assim como o funcionamento do Sistema de Transferência de Reservas (STR) e o SWIFT. As mesas de operação do BC devem funcionar com cobertura mínima de pessoal. Ainda serão respeitados como essenciais os Comitês de Política Monetária (Copom), Estabilidade Financeira (Comef) e a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito (Comoc), assim como o Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

Já as publicações, como o Boletim Focus, o fluxo cambial e as estatísticas de setor externo, crédito e fiscais, não constam na lista de serviços essenciais, segundo Seganfredo. "Sequer a administração do BC colocou como algo para ser negociado. Os boletins devem ter alguma divulgação, mas errática, exatamente para não ser previsível."

As divulgações do BC já enfrentam atrasos há duas semanas devido às paralisações diárias de 4 horas que os servidores já vinham fazendo desde 17 de março.

