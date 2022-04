S&P rebaixa o rating da Turquia de BB- para B+, com perspectiva negativa

A S&P Global Ratings cortou o rating da Turquia de BB- para B+, com perspectiva negativa. A agência diz em comunicado que a guerra entre Ucrânia e Rússia provoca efeitos como altas nos preços de alimentos e energia, que devem enfraquecer o balanço de pagamentos já frágil e exacerbar a inflação. Ela projeta que a economia turca cresça 2,4% em 2022, um corte ante a expectativa de avanço de 3,7% do fim de 2021.

A S&P destaca que a inflação caminha para ficar em média em 55% em 2022, no nível mais elevado de todos os soberanos aos quais a agência atribui rating. A agência acredita que a dívida geral do governo esteja em 34% do PIB no fim deste ano, preservando "algum espaço fiscal", mas aponta que os custos do governo para empréstimos locais e no exterior têm aumentado, avaliando que há risco fiscal no país e citando o fato de que os bancos estatais foram recentemente recapitalizados.

O balanço do governo e a economia em geral têm se tornado cada vez mais dolarizados, com mais de 50% dos depósitos de residentes agora denominados em moeda estrangeira, diz a S&P.

