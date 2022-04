Petrobras confirma recebimento de lista com indicados do MME para Conselho

A Petrobras informou nesta sexta-feira que recebeu ofício do Ministério das Minas e Energia em referência à Assembleia Geral Ordinária da Petrobras, que será realizada no dia 13 de abril de 2022, com duas substituições nas indicações para a eleição ao Conselho de Administração da companhia.

Para a presidência do Conselho foi indicado o nome do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e para a presidência da empresa o do economista Adriano Pires, que substituirá o general Joaquim Silva e Luna se for aprovado pelo Conselho de Administração da companhia.

Além dos dois executivos, o MME confirmou a indicação de outros nomes para o Conselho de Administração: Sonia Julia Sulzbeck Villalobos; Luiz Henrique Caroli; Ruy Flaks Schneider; Márcio Andrade Weber; Eduardo Karrer e Carlos Eduardo Lessa Brandão.

