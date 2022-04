Nações ocidentais e aliados liberam petróleo das reservas estratégicas

As nações ocidentais e seus aliados concordaram em liberar petróleo de suas reservas, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, juntando-se aos Estados Unidos na tentativa de domar os preços do óleo. Os países da Agência Internacional de Energia (AIE) - que incluem os EUA, a maior parte da Europa, Canadá, México, Japão e Coreia do Sul - devem anunciar os valores no início da próxima semana, disse a fonte.

O governo de Joe Biden ordenou ontem a liberação de 180 milhões de barris de petróleo das reservas dos EUA ao longo de seis meses.

Os EUA, a Europa e seus aliados estão procurando substituir o petróleo russo por suprimentos de outras fontes, principalmente nos EUA e no Golfo Pérsico. Mas o governo Biden diz que levará meses para os produtores de petróleo dos EUA aumentarem a produção.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags