Moody's reafirma rating Ba2 da África do Sul

A Moody's reafirmou o rating Ba2 da África do Sul, mas decidiu alterar a perspectiva de negativa para estável. A mudança ocorre por causa de uma melhora na perspectiva fiscal que aumenta a chance de que a dívida do governo se estabilize no médio prazo, segundo comunicado da agência.

Ainda existem, porém, riscos relacionados a empresas estatais fracas e demandas sociais, diz a Moody's. O país tem um setor financeiro forte uma posição externa sólidas, mas fraquezas persistentes, com problemas estruturais que limitam o crescimento, aponta.

Nesse quadro, ela acredita que a África do Sul manterá crescimento médio de 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB), no médio prazo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags