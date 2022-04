Fitch retira ratings de série de entidades e empresas da Rússia, incluindo Moscou

A Fitch anunciou nesta sexta-feira, 1º, a retirada dos ratings de 20 governos locais e regionais, 22 empresas ligadas a recursos naturais e de sete entidades ligadas a governos da Rússia. Em comunicado, a agência apontou que as medidas ocorrem em virtude das sanções impostas contra o país. Entre os governos locais, estão as cidades de Moscou e São Petersburgo, além de regiões como a República do Tartaristão. Além da retirada dos ratings, a Fitch anuncia que não irá mais providenciar cobertura analítica sobre tais emissores.

Em comunicado no dia 23 de março, a agência anunciou que, para cumprir sanções definidas pela União Europeia, a pretendia retirar seus ratings de todas as entidades russas relevantes e suas subsidiárias. Segundo a Fitch, as classificações serão retiradas antes do prazo de 15 de abril de 2022 imposto pela UE.

Tags