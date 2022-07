Casa Branca: liberação de reservas já reduziu preços do petróleo, mas mercado é global

O conselheiro econômico da Casa Branca, Jared Bernstein, afirmou nesta sexta-feira, 1º, que os preços do petróleo e da gasolina recuaram após liberação de reservas especiais, mas disse que se trata de um "mercado global", e que outros fatores interferem nas cotações. Em coletiva de imprensa, o economista disse que o movimento mão é o suficiente no longo prazo, e que "é uma ponte para ajudar consumidores" durante a recente alta nos preços.

Questionado sobre alteração em impostos de combustíveis para lidar com o avanço nas cotações, Bernstein afirmou que "todas opções estão sobre a mesa".

Sobre o payroll divulgado hoje, o conselheiro destacou a queda no desemprego a níveis próximos de antes da pandemia. Segundo ele, as variantes Delta e Ômicron do coronavírus não "pararam nossa criação recorde de empregos". Bernstein apontou ainda para o número de contratações na indústria, que registrou crescimento. Questionado sobre possíveis problemas nas cadeias de fornecimento por conta da covid-19, disse que a administração está monitorando o impacto de lockdowns na China.

Após ficar dias afastada por testar positivo para a covid-19, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, retornou à coletiva diária. Questionada sobre a postura americana diante das acusações russas de ataque ucraniano em seu território, a representante afirmou: "É uma guerra que começou com agressão por parte da Rússia, sabemos quem são os responsáveis", e que não há, no momento, mais comentários pela administração.

Segundo ela, "o que sabemos é que guerra não está ocorrendo como o presidente Vladimir Putin esperava". De acordo com Psaki, uma vitória rápida era esperada pelo russo, o que não ocorreu, e o cenário atual é de tropas desmoralizadas na Ucrânia.

