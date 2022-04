BIS: presidente do BC do Canadá é nomeado presidente do conselho de supervisão bancária

O presidente do Banco Central do Canadá, Tiff Macklem, foi nomeado presidente do conselho do órgão de monitoramento do Comitê da Basileia. Com um mandato de três anos no posto, ele substitui o francês François Villeroy de Galhau, informa o Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) em comunicado.

Macklem disse estar honrado com o cargo e que espera prosseguir com o trabalho de "fornecer direção estratégica ao Comitê da Basileia, no momento em que ele trabalha para promoter toda a implementação de Basileia III", além de trabalhar pela estabilidade financeira global.

O BIS lembra que o Comitê da Basileia é o principal órgão global a estabelecer padrões para a regulação prudencial de bancos e também representa um fórum para cooperação em questões de supervisão bancária. Seu objetivo é fortalecer a regulação, a supervisão e as práticas dos bancos pelo mundo. O presidente atual do Comitê da Basileia é o presidente do BC da Espanha, Pablo Hernández de Cos.

