País teve taxa de informalidade de 40,2% no trimestre até fevereiro, mostra IBGE

O País alcançou uma taxa de informalidade de 40,2% no mercado de trabalho no trimestre até fevereiro de 2022. O mercado de trabalho registrou 38,326 milhões de trabalhadores atuando na informalidade no período, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE).

Em um trimestre, houve uma redução de 252 mil pessoas atuando como trabalhadores informais.

"A queda do (trabalho por) conta própria foi decisiva para a diminuição na população ocupada informal. A queda do conta própria, que é parcela significativa do setor informal, fez com que a população informal recuasse", apontou Adriana Beringuy, coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE.

O contingente de trabalhadores por conta própria atuando na informalidade, ou seja, sem CNPJ, encolheu em 354 mil pessoas em apenas um trimestre.

