BC da Colômbia decide elevar taxa básica de juros em 100 pontos-base, a 5%

O Banco Central da Colômbia decidiu nesta quinta-feira, 31, elevar a taxa básica de juros em 100 pontos-base, de 4,00% a 5,00%. A decisão foi tomada por cinco votos a dois, sendo que a minoria votou por uma elevação de 150 pontos-base.

Em comunicado, a autoridade monetária destacou que a inflação total continuou sua trajetória ascendente e registrou variação anual de 8,01% em fevereiro, com destaque para a categoria de alimentos, com alta anual de 23,3%.

"A invasão da Ucrânia pela Rússia pode intensificar a pressão de alta sobre os preços internacionais de alguns bens e insumos agrícolas, energia e petróleo. Neste contexto, as diferentes medidas das expectativas de inflação continuaram a aumentar", diz o BC. "No caso dos analistas econômicos, a pesquisa mensal do BC mostrou que eles esperam uma inflação total de 6,4% para 2022 e 3,8% para 2023", completa.

Além disso, a equipe técnica anunciou que revisou sua previsão de crescimento para 2022 para cima de 4,3% para 4,7% e reiterou seu compromisso com o retorno gradual da inflação à meta anual de 3%.

