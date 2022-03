Vendas da indústria de máquinas têm queda de 2,9% em fevereiro

As vendas da indústria brasileira de máquinas e equipamentos totalizaram em fevereiro R$ 21,8 bilhões, uma queda de 2,9% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em comparação a janeiro, no entanto, houve elevação de 8,5%.

No acumulado do ano, janeiro e fevereiro, as vendas somaram R$ 41,9 bilhões, 3,9% abaixo do registrado no mesmo período de 2021. Os dados, divulgados hoje (30), são da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

“Os números observados no primeiro bimestre do ano indicam que a desaceleração da atividade industrial, iniciada no último trimestre de 2021, principalmente nos setores ligados ao consumo das famílias, continuam impactando negativamente os investimentos produtivos de alguns segmentos”, destacou a entidade no balanço divulgado.

O setor vendeu ao exterior, no mês de fevereiro, R$ 878,5 milhões em equipamentos, montante 37,8% superior ao registrado no mesmo mês de 2021. Em relação a janeiro, as exportações foram 22,3% maiores. No acumulado do ano, janeiro e fevereiro, as vendas ao exterior somaram R$1,59 bilhão, 31,7% acima do registrado no mesmo período do ano passado.

“O setor fabricante de máquinas e equipamentos, com tradição exportadora, recuperou com a desvalorização do real parte da competitividade anulada pelo ‘custo Brasil’, e registrou importante crescimento das suas exportações”.

A América Latina foi o principal destino das exportações brasileiras de máquinas e equipamento em 2022, com participação de 28,5%; seguido pelos Estados Unidos (23,2%), e Europa (17,4%).

