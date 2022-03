SP tem queda nas vendas e expansão dos lançamentos em fevereiro, diz Secovi

O mercado imobiliário na cidade de São Paulo teve um recuo nas vendas no último mês, enquanto os lançamentos avançaram, de acordo com pesquisa do Sindicato da Habitação (Secovi-SP) divulgada nesta quarta-feira. As vendas recuaram 15,6% em fevereiro de 2022 em relação ao mesmo mês de 2021. Foram comercializados 4.228 moradias novas na cidade de São Paulo contra 5.009 um ano antes.

A velocidade de vendas esfriou para 6,3% ante 10,5% um ano antes. A velocidade de vendas mede o total de unidades vendidas perante o estoque.

No acumulado de 12 meses (março de 2021 a fevereiro de 2022), as vendas totalizaram 65.515 unidades, aumento de 23,9% em relação aos 12 meses anteriores (março de 2020 a fevereiro de 2021).

Em termos monetários, as vendas em fevereiro movimentaram R$ 2 bilhões, resultado 3,8% menor na comparação anual.

Lançamentos

Apesar da queda nas vendas, a cidade de São Paulo registrou no mês de fevereiro o dobro de lançamentos na comparação anual. Os empreendimentos lançados somaram 3.377 unidades, ante 1.680 um ano antes (quando havia um novo pico de casos de coronavírus).

No acumulado de 12 meses, os lançamentos na capital paulista somaram 82.689 unidades, uma expansão de 35,3%.

Estoque

O estoque de imóveis residenciais novos (na planta, em obras e recém-construídos) alcançou 62.876 unidades, montante 47,7% acima de fevereiro do ano passado, quando estava em 42.561 unidades.

