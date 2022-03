Mercado pet inova com conta digital

O consumidor 360º se tornou realidade e a busca por ferramentas digitais se tornaram o maior marco nesse último ano. Com o desdobramento do mercado como um todo, um grupo de empresários entre especialistas em mercado pet e financeiro, lançaram uma plataforma 100% digital para se tornar o primeiro banco voltado totalmente para o setor pet.

De acordo com um levantamento realizado pela Euromonitor International, o Brasil se tornou o segundo maior mercado de produtos pet, com 6,4% de participação global, o que agregou na ideia para a criação da Paws Bank. O estado do Ceará tem uma representação significativa para a fintech, hoje conta com mais 5% de correntistas, e para fechar o primeiro semestre de 2022, a projeção baseada no público regional é alcançar 11%.

“Lançamos o consórcio de imóveis para estimular donos de pet shop a saírem do aluguel, as primeiras análises feitas para esse produto foi para a cidade de Fortaleza. Por isso, acreditamos em dobrar a representatividade de público do estado até junho”, declara Eliezer Martins, CEO Fundador da Paws Bank.



A proposta é atender com tecnologia e eficiência os tutores pets e lojistas, trazendo a praticidade que o consumidor e empreendedor online necessitam, permitindo um comportamento de 360º para esse consumidor, que opta por ser on e off-line. A conta traz inúmeros benefícios para quem tem animal de estimação, e para o empreendedor do setor, desde do pequeno que atua com banho e tosa, como grandes redes varejistas.

A iniciativa já conta com mais de dois mil correntistas ativos, e mensalmente faz o cadastro médio de 480 interessados. E, está incluindo em seus serviços diferenciais como a foto do animal de estimação no cartão, empréstimos para cirurgias emergenciais com opção de limite pré-aprovado, ou aprovação em 24 horas, clínicas para desconto em consultas. E, para o empreendedor, descontos em compras de produtos, facilidade e juros menores do mercado para empréstimos.

“Em um ano de operação superamos as nossas expectativas, e isso motivou para uma projeção de 10 mil novas contas até o final de 2022. O nosso objetivo é se tornar um colaborador do setor pet como um todo. Por isso, a Paws Bank é tão versátil, com diferenciais especiais para quem ama bicho, e ainda a oportunidade de ajudar tantos animais que vem sendo abandonados”, finaliza Martins.

