Lagarde: BCE concluirá APP no 3º tri se dados sustentarem perspectiva de inflação

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quarta-feira que a instituição concluirá seu programa de compras de ativos (APP, pela sigla em inglês) no terceiro trimestre se novos dados sustentarem que a perspectiva de inflação para o médio prazo não se enfraquecerá mesmo após o fim das aquisições.

Lagarde ressaltou, porém, que o BCE poderá revisar seu cronograma de compras de ativos, tanto em volume quanto em duração, se a perspectiva de inflação mudar e se as condições de financiamento ficarem inconsistentes com avanços no sentido de atingir a meta oficial de inflação de 2%.

Lagarde, que falou durante evento organizado pelo Banco do Chipre, afirmou também que o BCE fará o que for necessário para garantir a estabilidade dos preços e reiterou que quaisquer ajustes nas taxas de juros acontecerão "algum tempo" depois do fim do APP e serão graduais.

Lagarde disse ainda que a Europa está entrando numa fase difícil, em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia. "Quanto mais tempo a guerra durar, maiores os custos provavelmente serão", afirmou ela, acrescentando que o curto prazo trará inflação alta e crescimento mais fraco.

Em meio ao conflito no Leste Europeu, Lagarde previu que as famílias deverão reduzir gastos e que os investimentos de empresas provavelmente serão afetados.

