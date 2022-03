BC chinês vê 'pressão tripla' na economia do país asiático

A economia chinesa enfrenta "pressão tripla" de redução da demanda, choques de oferta e enfraquecimento das expectativas, avaliou o Banco do Povo da China (PBoC) em reunião de encerramento do primeiro trimestre, de acordo com comunicado divulgado nesta quarta-feira.

A autoridade monetária reforçou importância de fornecer apoio à economia real e estabilizar o mercado macroeconômico.

O PBoC se comprometeu a trabalhar para manter uma "liquidez razoável" e a aumentar a flexibilidade da taxa de câmbio.

