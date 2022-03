Fluxo de consumidores no varejo cresce 28% em fevereiro na comparação anual

O fluxo de consumidores no varejo brasileiro manteve-se positivo nos comparativos mensal e anual em fevereiro de 2022. É o que mostra o levantamento do IPV Índice de Performance do Varejo, organizado pelo venture capital HiPartners Capital & Work em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

O fluxo de consumidores em lojas físicas cresceu 28% em fevereiro de 2022 na comparação com o mesmo mês de 2021, porcentual igual ao resultado do acumulado do ano. Nos shopping centers, a movimentação também foi positiva: 12% superior, com acumulado de 9% no ano. As lojas situadas em shoppings registraram o melhor índice, 45%, enquanto os estabelecimentos nas ruas tiveram aumento de 6% no período.

No comparativo mensal, os números também subiram em relação a janeiro de 2022. A presença de consumidores cresceu 6% nas lojas físicas e 5% nos shopping centers. Os pontos de venda localizados nas ruas tiveram melhor desempenho, com 13% de alta, enquanto os situados em shoppings registraram 2% a mais de fluxo em relação ao mês anterior.

O Índice de Vendas seguiu a mesma dinâmica. A quantidade de cupons, ou seja, o número de vendas, cresceu 26% nas lojas de shopping centers e 24% nas lojas de rua em relação a fevereiro de 2021. No comparativo mensal, os indicadores subiram 5% e 10%, respectivamente.

No faturamento, o segundo mês de 2022 mostra que as lojas de rua tiveram aumento considerável de 28%, ao passo que as de centros de compras cresceram 7% no comparativo anual no acumulado o aumento é de 17% e 8%, respectivamente. Já no levantamento mensal, houve crescimento de 8% nas lojas de rua, mas queda de 5% nos estabelecimentos situados em shopping centers.

Os dados são provenientes das empresas FX Data Intelligence, plataforma de monitoramento do varejo físico; F360º, plataforma de gestão financeira; e Harmo, plataforma que integra gestão de reputação online de estabelecimentos offline.

O estudo é chancelado pela 4intelligence, empresa que desenvolve plataformas de inteligência para o mercado B2B e que também é responsável pela metodologia das análises.

