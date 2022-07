S&P corta previsão de alta do PIB do Reino Unido, com salto da inflação

A S&P Global Ratings cortou sua projeção de alta do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido neste ano, de 4,6% a 3,5%, citando a alta da inflação, que está afetando fortemente os gastos das famílias britânicas. "A economia do Reino Unido se recuperou a níveis de atividade pré-pandemia (de covid-19), mas agora enfrenta um salto histórico da inflação", disse a agência de classificação de risco, em relatório publicado nesta segunda-feira.

A instituição prevê que a inflação britânica atingirá o pico de 8% no segundo trimestre, antes de começar a desacelerar gradualmente, a menos que haja uma nova escalada na guerra entre Rússia e Ucrânia. Em média, a inflação no Reino Unido deverá ficar em 6,3% em 2022, estima a agência.

Ainda segundo o documento da S&P, o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) não tem muito a fazer para combater a inflação gerada pelo salto nos preços de energia, mas ressaltou que os aumentos de juros dos últimos meses, combinado com um novo ajuste em maio, deverão ajudar que as expectativas de inflação não fiquem desancoradas.

