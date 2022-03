Lucro industrial da China sobe 5% no período de janeiro a fevereiro

O lucro industrial da China aumentou 5% no período de janeiro a fevereiro em relação ao mesmo intervalo do ano passado, acelerando após avanço de 4,2% em dezembro, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês).

O crescimento mais rápido foi impulsionado pelo aumento do lucro dos produtores de matéria-prima e energia em meio à disparada dos preços do petróleo e do carvão, de acordo com o órgão.

Os lucros da mineração de petróleo e gás natural, bem como da mineração de carvão, tiveram aumento anual de mais de 150% nos primeiros dois meses de 2022, disse o escritório.

A agência de estatísticas também afirmou que os lucros dos produtores de bens de consumo aumentaram nos primeiros dois meses, graças ao consumo durante os feriados do Ano Novo Lunar.

No entanto, também disse que os pequenos fabricantes chineses ainda enfrentam dificuldades em suas operações e relataram um crescimento mais lento do lucro. O governo continuará a estabilizar os preços das commodities e fornecer mais apoio às pequenas empresas, assegurou o NBS.

