BCE anuncia programas de liquidez com BCs fora da zona do euro, em meio à guerra

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta segunda-feira, 28, a criação de uma linha de swap cambial de 10 bilhões de euros com o Narodowy Bank Polski (o BC da Polônia), como medida de "precaução" para assegurar liquidez e mitigar potenciais efeitos da guerra decorrente da invasão da Ucrânia pela Rússia.

O BCE também estendeu programas de repo existentes com as autoridades monetárias de Hungria, Albânia, República da Macedônia do Norte e República de San Marino. Todas as iniciativas devem durar até 15 de janeiro de 2023, de acordo com comunicado.

"Foi dada plena atenção às sanções aplicáveis da União Europeia (contra Rússia), com as quais o BCE espera que as suas contrapartes cumpram, para que as linhas não sejam utilizadas para contornar as sanções", destaca a nota.

Pelas linhas de repo, o BC da Hungria poderá tomar até 4 bilhões de euros emprestados do BCE.

Já os de Albânia e Macedônia do Norte terão direito a até 400 milhões de euros cada, enquanto o de San Marino poderá pegar até 100 milhões de euros emprestados.

