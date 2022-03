BC russo anuncia abertura de Bolsa de Moscou na terça-feira

A Bolsa de Moscou irá operar na terça-feira, 29, com negociações de títulos de empréstimos federais, títulos corporativos, títulos regionais e municipais, ações de emissores russos e títulos estrangeiros incluídos no Moscow Exchange Index (Imoex). De acordo com comunicado emitido pelo Banco Central da Rússia, a maioria das transações poderá ocorrer entre 9h30 às 19 horas, no horário de Moscou.

Já as ações no Imoex serão negociadas entre das 9h50 às 14 horas, no horário local.

Ainda de acordo com a autoridade, o modo de operação da Bolsa de Moscou para os próximos dias será anunciado posteriormente no site oficial do Banco da Rússia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags