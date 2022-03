ANP: Shell e Ecopetrol assinam contratos da 17ª Rodada e devem investir R$ 136 mi

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou que foram assinados nesta segunda-feira, 28, os contratos referentes aos cinco blocos exploratórios arrematados na 17ª Rodada de Licitações, realizada em 7 de outubro de 2021.

No total, foram arrecadados R$ 37 milhões em bônus de assinatura e a previsão é de que sejam feitos investimentos exploratórios mínimos da ordem de R$ 136 milhões.

As empresas vencedoras foram a Shell Brasil Petróleo e a Ecopetrol Óleo e Gás, que passarão a obter os direitos de exploração e produção de petróleo e gás natural, individualmente ou em consórcio, nos blocos S-M-1707, S-M-1709, S-M-1715, S-M-1717 e S-M-1719, informou a ANP.

Este foi o último leilão nas regras tradicionais dos certames da agência sob o regime de concessão, que agora passa a licitar as áreas de petróleo e gás natural no País de acordo com a demanda dos interessados. As áreas podem ser escolhidas na área na Oferta Permanente da agência, uma espécie de banco de dados que pode ser acessado pelos agentes do setor.

O 3º Ciclo de Oferta Permanente está previsto para 13 de abril, quando serão oferecidos 14 setores em sete bacias - Espírito Santo, Pelotas, Potiguar, Recôncavo, Santos, Sergipe-Alagoas e Tucano, sob o regime de concessão.

