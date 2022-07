AgroGalaxy registra receita líquida de R$ 2,517 bi no 4º trimestre, alta de 65%

A AgroGalaxy, uma das maiores redes de varejo de insumos agrícolas e serviços para o setor do Brasil, controlada pelo fundo Aqua Capital, registrou receita líquida de R$ 2,517 bilhões no quarto trimestre de 2021, alta de 65% ante igual período de 2020. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 245,7 milhões, avanço de 23,8% na comparação anual, com margem ajustada de 9,8%, 3,2 pontos porcentuais menor do que a margem o intervalo correspondente do ano passado. O lucro líquido atingiu R$ 158,7 milhões, aumento de 15,8% em relação ao quarto trimestre de 2020.

Em release de resultados, a empresa destacou o aumento de 24% do que chama de same store sales, ou vendas em lojas abertas há mais de dois anos, bem como o incremento de 20% da receita de insumos registrada por consultor técnico de vendas. A AgroGalaxy observou, também, que, devido ao atraso no plantio da safra de verão, iniciada em outubro, houve concentração dos resultados no 4T20 mais acentuada que a média histórica.

Da receita obtida no último trimestre do ano, R$ 2,134 bilhões vieram da venda de insumos agrícolas, 55,3% a mais do que a receita liquida de insumos registrada no quarto trimestre de 2021. A companhia explicou, no comunicado, que a expansão se deu com a aquisição da paranaense Ferrari Zagatto, concluída em setembro de 2021, e da Boa Vista, de Mato Grosso do Sul, com compra finalizada em abril de 2021, além do crescimento de volume e preços comercializados. O restante da receita líquida no último trimestre de 2021, R$ 383,8 milhões, veio da comercialização de grãos.

A participação dos fertilizantes na receita líquida de insumos aumentou no quarto trimestre de 2021 para 28,6% do total, ante 20,2% no quarto trimestre de 2020. A receita com defensivos representou 41% do total no quarto trimestre do ano passado; sementes, 22,2%; e especialidades, 8%.

