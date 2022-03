Fluxo cambial será publicado apenas às 12h, diz BC

Com a continuidade da operação-padrão dos funcionários da instituição, o Banco Central comunicou por volta das 9h desta sexta-feira, 25, um novo atraso na divulgação dos dados do fluxo cambial. Prevista originalmente para a tarde de quarta-feira (23), a publicação havia sido reprogramada para as 9h30 de hoje, mas sairá apenas às 12h.

A operação-padrão dos servidores do BC também atrasou outras divulgações como a Focus e o resultado do Questionário Pré-Copom, além da apuração da ptax diária. Os funcionários do BC querem um reajuste salarial de 26,3%, além da reestruturação da carreira de analistas.

Questionado pelo Estadão/Broadcast nesta quinta-feira, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, reconheceu o direito dos servidores da instituição em reivindicarem melhorias de salários, mas não sinalizou qualquer avanço nas negociações com a categoria. Ele ainda deixou claro que a autoridade monetária tem "esquemas de contingência" para continuar funcionando caso o movimento evolua para uma greve geral dos funcionários.

