Expectativa para inflação em 12 meses nos EUA sobe para 5,4% em março

As expectativas do consumidor nos Estados Unidos para a inflação em 12 meses subiram de 4,9% em fevereiro para 5,4% em março, segundo pesquisa da Universidade de Michigan sobre o índice de sentimento do consumidor.

Para o horizonte de 5 anos, a previsão para a inflação ficou inalterada de um mês para o outro, em 3%, mostra a pesquisa.

