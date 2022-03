Triunfo tem prejuízo líquido de R$ 24,2 mi no 4º trimestre de 2021

A Triunfo Participações e Investimentos (TPI), que tem concessões de rodovias e aeroportos, além da hidrelétrica Três Irmãos, no interior de São Paulo, registrou prejuízo líquido de R$ 24,2 milhões no quarto trimestre de 2021, revertendo lucro líquido de R$ 256 milhões apurado no mesmo intervalo de 2020.

Segundo a companhia, o resultado ocorreu em razão da maior despesa financeira, principalmente da controlada Triunfo Concebra, dado o aumento do IPCA em 2021 (10,06%) ante 2020 (4,52%) no contrato da dívida.

"Além disso, devido à redução tarifária de 37,32% a concessionária está realizando apenas o pagamento mínimo do serviço da dívida junto ao BNDES o que aumenta o saldo da dívida. Esses efeitos foram parcialmente compensados devido ao reconhecimento dos ganhos com acordos financeiros de dívidas na holding e nas controladas Concer e BR Vias", afirma a empresa no documento que acompanha os resultados, divulgado há pouco ao mercado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou em R$ 93,4 milhões no quarto trimestre de 2021, recuo de 19,6% ante o mesmo trimestre do ano anterior. A margem Ebitda ajustada foi de 39,6% no período, queda de 7,7 pontos porcentuais. Na mesma base de comparação, a receita líquida ajustada da empresa caiu 3,9%, passando de R$ 245,3 milhões para R$ 235,8 milhões.

Já o endividamento líquido da companhia passou no quarto trimestre a R$ 1,564 bilhão, um recuo de 4,6% na comparação com um ano antes.

Tags