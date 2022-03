Sebrae ofertará microcrédito para 40 milhões de empreendedores no Brasil

Com abrangência mínima de 25 milhões de pessoas, mas com potencial para atender até 40 milhões de empreendedores, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) lançará ainda este ano um programa de microcrédito. Ação será estruturada em parceria com a Caixa Econômica Federal, com o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), Banco do Brasil e outras entidades de fomento regionais.

Ao todo, mais de 40 instituições financeiras estarão envolvidas direta e indiretamente nos financiamentos dos negócios. As informações foram revelada pelo presidente do Sebrae, Carlos Melles, em resposta ao O POVO durante coletiva de imprensa para divulgação da edição de 2021 da pesquisa global do empreendedorismo no Brasil. Carlos revelou ainda que o programa deve ofertar crédito a partir de R$ 500 com "as menores taxas de juros possíveis e permitidas".

"Será um crédito assistido, não é orientado. Vamos pegar na mão de cada empreendedor e acompanhar a evolução de cada negócio", pontua Carlos ao destacar que esse monitoramento busca reduzir os riscos de inadimplência. Tal estratégia está aliada com o projeto de contratação de 4 mil agentes de desenvolvimento e de educação empreendedora a serem alocados nas unidades do Sebrae no Brasil para acompanhamento do microcrédito ofertado.

Os valores dependerão de avaliação individual de cada negócio, mas serão a partir de R$ 500, sendo permitido o financiamento de negócios mesmo para empreendedores negativados. Os recursos serão liberados por meio da infraestrutura do Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (Fampe), do próprio Sebrae.

"Nós já temos um fundo de microcrédito em operação há 35 anos, mas nos últimos 24 meses atingimos todos os recordes históricos em movimentação e incentivo aos empreendedores. O foco é garantir uma nova ampliação disso, não estamos falando de 2 milhões de negócios, nossa meta mínima são 25 milhões, mas iremos trabalhar para atingir 40 milhões de empreendedores", reforça Carlos.

A gerência do fundo será articulada em parceria com o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e terá apelo especial para benefícios de negócios criados em regiões periféricas.

O anúncio oficial do programa será feito ainda este ano, com apoio do Governo Federal, conforme destaca Carlos Melles. O processo de solicitação do microcrédito será operacionalizado pelo Sebrae, que utilizará, além de demanda espontânea, um monitoramento feito com a Caixa para identificação de microempreendedores no Brasil.

Além do crédito e das formações profissionais, o programa buscará impulsionar a formalização de negócios no Brasil.

