Para Campos Neto, dólar em torno de R$ 4,80 ainda não compensa alta do petróleo

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, respondeu nesta quinta-feira que o dólar em torno de

R$ 4,80 nesta quinta-feira ainda não é suficiente para compensar a elevação do preço do petróleo no mercado internacional.

"A apreciação do real não foi suficiente. O petróleo subiu mais que a apreciação. Mas quando olhamos as diversas commodities, como grão e metais, com uma apreciação de 10%, basicamente temos uma equivalência. Foi exatamente suficiente para compensar na média entre grãos e metais, mas em petróleo não. Obviamente, o petróleo é muito volátil, e amanhã o cenário pode ser diferente", respondeu Campos Neto, em coletiva sobre o Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

