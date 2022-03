Consumo Aparente de Bens Industriais cai 2,3% em janeiro ante dezembro, diz Ipea

A demanda por bens industriais no país recuou no início de 2022, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador de Consumo Aparente de Bens Industriais teve uma queda de 2,3% em janeiro de 2022 em relação a dezembro de 2021, na série com ajuste sazonal.

A produção doméstica destinada ao mercado nacional caiu 2,2%, enquanto as importações de bens industriais recuaram 2,4%.

Na comparação com janeiro de 2021, a demanda interna por bens industriais registrou uma retração de 7,7% em janeiro de 2022. O consumo de bens nacionais encolheu 9,9%, enquanto o de importados subiu 3,0%.

No acumulado em 12 meses, a demanda por bens industriais acumula um avanço de 6,6%, com uma alta de 2,7% nos produtos nacionais e elevação de 25,8% nos importados.

Na passagem de dezembro para janeiro, os destaques negativos foram os segmentos de bens de consumo duráveis (-14,2%) e bens de capital (-12,9%). A demanda por bens intermediários diminuiu 0,7%, enquanto a de bens semiduráveis e não duráveis encolheu 1,9%.

