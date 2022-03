Brisanet tem crescimento de 54,5% em receita líquida em 2021

A Brisanet Participações apresentou um crescimento de 54,5% em termos de receita líquida na comparação entre 2021 e 2020.



No total, a telecom cearense registrou uma receita líquida de R$ 728,8 milhões no ano passado, segundo relatório divulgado nesta quinta-feira, 24. De acordo com a companhia, o resultado é fruto da expansão para 4 novos estados (Alagoas, Piauí, Sergipe e Maranhão) e a entrada em 24 novos municípios.

Também em 2021, a Brisanet informou ter adicionado 219 mil novos clientes de forma orgânica, o que representou um crescimento de 35% da base, e consolidou a empresa como a maior provedora de banda larga do Nordeste, totalizando 843 mil clientes e tendo atuação em 120 cidades de 8 dos 9 estados da região, ao fim do ano passado. Esse número, porém, foi acrescido de cerca de 41 mil novos clientes no dois primeiros meses de 2022, passando a 884 mil clientes. Já a marca Agility, braço de franquias do grupo já soma 200 mil clientes.

Segundo o presidente da Brisanet, José Roberto Nogueira “o foco da empresa em 2022 será ocupar a infraestrutura que foi construída ao longo de 2021, com crescimento estimado da base de clientes superior ao do ano anterior, uma vez que 80% das novas cidades foram entregues no segundo semestre do ano”.

Vale lembrar que no ano passado, a empresa estreou na Bolsa de Valores do Brasil e arrematou três lotes regionais de espectro de 3,5 GHz (Nordeste e Centro-Oeste) e 2,3 GHz (Nordeste) no leilão do 5G da Anatel.

