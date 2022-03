BCE aprova venda de parte do portfólio do banco cipriota RCB para o Hellenic Bank

O Banco Central Europeu (BCE) informa em comunicado nesta quinta-feira que aprovou a venda de parte do portfólio de empréstimos do banco cipriota RCB para o Hellenic Bank, instituição financeira também do Chipre. O BCE ainda restringiu os negócios do RCB, dizendo que ele não pode aceitar novos depósitos, conceder novos empréstimos ou fazer investimentos.

O banco central apontou uma administração temporária para trabalhar com o atual comando da empresa e monitorar a liquidez e o capital do banco. A gradual e voluntária redução das operações bancárias do RCB incluirá ainda o pagamento integral a seus depositantes, diz o comunicado do BCE.

Segundo o jornal local Cyprus Mail, o RCB deve se concentrar agora no gerenciamento de ativos. Já o Financial Times relaciona o fato à guerra na Ucrânia, lembrando que o banco era utilizado pela comunidade de expatriados da Rússia no Chipre.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes chamado de Russian Commercial Bank, o RCB foi fundado em 1995 como uma subsidiária do estatal VTB Bank, da Rússia.

O FT nota que os bancos com clientes russos têm sofrido com as sanções ocidentais contra o país, as quais limitam o tamanho dos novos depósitos que podem ser feitos por cidadãos da Rússia.

Tags