AIE quer acelerar transição energética como solução para evitar saltos nos preços

A Agência Internacional de Energia (AIE) afirma o compromisso de "acelerar transições para energia limpa", como uma "solução duradoura para evitar saltos nos preços de energia, como os recentes". A declaração está em comunicado da entidade publicado nesta quinta-feira, 24, após reunião ministerial do grupo, com o texto pedindo também "mercados de energia competitivos e transparentes, a fim de minimizar o impacto negativo da volatilidade de preços sobre os cidadãos".

A AIE defende o papel da transição para uma energia limpa e a transformação no setor energético como um motor importante para o crescimento econômico, a geração de empregos e o barateamento do acesso à energia.

Além disso, pede "passos práticos e concretos" para essa transição, lembrando que esse processo ocorre em meio ao trabalho dos países para atingir emissões líquidas zero até 2050, no âmbito do Acordo de Paris.

A entidade ainda celebra a entrada da Lituânia como seu 31º membro e também o interesse continuado de Chile, Colômbia e Israel de se integrar à entidade.

