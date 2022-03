Vendas no varejo sobem 0,6% em fevereiro ante janeiro, diz Boa Vista

As vendas no varejo nacional subiram 0,6% na passagem de janeiro para fevereiro, com ajuste sazonal, após uma sequência de cinco quedas, informou a Boa Vista. O indicador de Movimento do Comércio, porém, teve queda de 1,6% na comparação interanual e variação nula (0,0%) em 12 meses.

"A alta observada em fevereiro reflete, em parte, um alívio em relação ao receio gerado um mês antes, pelo aumento no número de casos de covid-19 e do surto de gripe", explica a Boa Vista em nota. "O impacto disso parece ter sido limitado, tanto que entre os meses de janeiro e fevereiro a confiança de consumidores e comerciantes também voltou a subir."

O alívio observado nesta leitura, porém, deve desaparecer rapidamente, diante da escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia em março.

"O varejo esbarra num cenário econômico complicado, no qual a inflação e os juros mais altos, bem como um eventual retrocesso no mercado de trabalho, devem impedir que o setor cresça de forma significativa", diz a instituição.

