Lançamentos e vendas de imóveis bateram recorde em 2021, diz Abrainc

O mercado imobiliário residencial teve recordes de lançamentos e vendas em 2021, conforme mostra pesquisa da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), divulgada nesta quarta-feira, 23. Os lançamentos de imóveis cresceram 27% em 2021 na comparação com 2020 e totalizaram 153,7 mil unidades. As vendas líquidas (excluindo os distratos) subiram 4,5% e chegaram a 126,7 mil unidades.

O levantamento foi realizado com 18 incorporadoras associadas à Abrainc e que têm atividades espalhadas pelo País, porém com a maior parte dos negócios na Região Sudeste.

Os números de lançamentos e vendas são os maiores desde 2014, quando a pesquisa começou a ser realizada.

Segmentos

A pesquisa também mostrou que os empreendimentos enquadrados no Casa Verde Amarela (CVA) representaram 80,2% das moradias vendidas e 57,9% das lançadas - evidenciando como o programa habitacional é relevante para o mercado imobiliário nacional.

Apesar disso, houve um certo encolhimento do CVA. O programa teve 88,7 mil unidades lançadas, recuo de 12%, e 113 mil unidades vendidas, número estável - conforme comparação de 2021 com 2020.

Já as moradias fora do programa, classificadas como médio e alto padrão, mostraram uma expansão mais forte. Elas totalizaram 64,5 mil unidades lançadas, crescimento de 226%, e 27,9 mil vendas, alta de 21%.

Os distratos (cancelamentos dos contratos de compra e venda na planta) responderam por 11% das vendas brutas do segmento de médio e alto padrão em 2021, patamar abaixo dos 15% de 2020. No auge da crise dos distratos, por volta de 2016 e 2017, os distratos chegaram a 50% das vendas.

Pesquisas

O levantamento da Abrainc confirmou que o mercado imobiliário viveu um período bastante aquecido no ano passado, embalado principalmente pelas juros baixos dos financiamentos bancário durante boa parte do ano.

Só na cidade de São Paulo (maior mercado imobiliário do País), os lançamentos e as vendas em 2021 cresceram 36% e 29%, respectivamente, em unidades, segundo pesquisa do Sindicato da Habitação (Secovi-SP) divulgado mês passado.

Em termos nacionais, os lançamentos avançaram 25,9%, e as vendas cresceram 12,8%, de acordo com dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), também já divulgados. Esta pesquisa abrange diversas capitais e regiões metropolitanas, cobrindo mais de 100 cidades.

