Governo Biden renova exclusões tarifárias para 352 tipos de itens da China

O governo americano anunciou nesta quarta-feira, 23, que renovará as isenções tarifárias para 352 categorias de produtos da China depois que as concedidas anteriormente expiraram. Os itens que serão isentos incluem certos tipos de peças de bicicletas, motores elétricos, máquinas, produtos químicos, frutos do mar e mochilas.

Todos os produtos em questão foram anteriormente isentos das tarifas impostas pelo governo do ex-presidente Donald Trump como parte de sua guerra comercial com a China em 2018 e 2019, mas essas isenções expiraram. O governo do presidente Joe Biden realizou uma revisão de 549 categorias de mercadorias para as quais foram solicitadas isenções e, na quarta-feira, o escritório do Representante de Comércio dos EUA disse que concedeu 352 exclusões enquanto negava o restante.

A decisão de quarta-feira terá um impacto relativamente pequeno nas tarifas em geral. As tarifas impostas em 2018 e 2019 cobriram mais de US$ 350 bilhões por ano em comércio, e as empresas apresentaram mais de 53 mil pedidos de redução de tarifas. O governo Trump concedeu menos de 7 mil isenções. Com exceção de equipamentos médicos para combater a pandemia, a maioria dessas isenções expirou em 2020.

Ao realizar sua revisão, o governo disse que consideraria se os bens estavam disponíveis nos EUA ou em países terceiros, se as mudanças nas cadeias de suprimentos globais afetaram a disponibilidade de produtos e os esforços que as empresas fizeram para encontrar fontes alternativas.

