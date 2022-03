Produção total da Petrobras cai 4,9% em fevereiro ante janeiro, diz ANP

A produção de petróleo e gás natural da Petrobras em fevereiro, mês com menos dias, caiu 4,9% segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para 2,702 milhões de barris de óleo equivalente diários (boe/d). Se levada em conta a produção apenas de petróleo, a queda foi de 5,1%, para 2,087 milhões de barris diários.

A produção de gás natural da companhia recuou 4,1%, para 97,7 milhões de metros cúbicos diários, perdendo o patamar de 100 milhões de m³/d reconquistado em janeiro.

A produção total no Brasil também caiu, registrando 3,754 milhões de boe/d, queda de 3,6% contra o mês anterior.

A produção de petróleo no País caiu 3,8%, para 2,916 milhões de b/d e a de gás cedeu 3%, para 133,2 milhões de m³/d.

O pré-sal representou 75,7% do total da produção do País, com 2,8 milhões de boe/d, queda de 2,4% contra janeiro.

