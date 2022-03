Bradesco: AGE aprova aumento de capital de R$ 4 bilhões com bonificação em ações

O Bradesco informou na noite desta segunda-feira, 21, que na Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária ocorrida em 10 de março de 2022, foi aprovado o aumento do capital social em R$ 4 bilhões, com bonificação em ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reservas de Lucros - Reserva Estatutária". Com isso, o capital do banco passará de R$ 83,1 bilhões para R$ 87 bilhões, com a emissão de 968.953.456 ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 485.308.534 ordinárias e 483.644.922 preferenciais.

Além disso, na mesma data, foram aprovadas as propostas do Conselho de Administração para cancelar 29.545.000 ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da companhia, mantidas em tesouraria, sem redução do valor do capital social, das quais 17.493.900 ordinárias e 12.051.100 preferenciais, adquiridas por meio de programas de recompra.

